В Польше сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (CBA) задержали пять человек по делу о предполагаемом мошенническом получении дотаций Польского агентства развития предпринимательства (PARP) и отмывании средств. Как сообщает Interia, подробности производства в четверг обнародовала Региональная прокуратура в Лодзи.

Среди задержанных — две женщины и трое мужчин в возрасте от 40 до 77 лет. В зависимости от роли в деле им предъявили подозрения в пособничестве в мошенническом получении дотаций в ущерб PARP на сумму более 23,6 млн злотых, легализации средств преступного происхождения на сумму более 10 млн злотых, внесении ложных сведений в счета-фактуры с НДС и превышении полномочий.

Эпизод с технологической линией

По данным следствия, подозрение также предъявили 67-летней гражданке Германии, которая была президентом компании-продавца технологической линии. Ее за средства дотации приобрела фирма, которой управлял 52-летний мужчина из Лодзи. Ранее ему предъявили подозрение в руководстве организованной преступной группой.

Следователи считают, что стоимость технологической линии завысили более чем на 10 млн злотых. По их версии, избыточные средства передали компании, которую контролировал предполагаемый руководитель группы, а затем оформляли документы, имитировавшие оказание услуг. Подозрения в отмывании средств предъявили также президенту и прокуристу компании, связанной с 52-летним фигурантом. В этой компании задержали и бухгалтерку.

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Отдельно следствие связывает 52-летнего мужчину с другим эпизодом производства, касающимся поручений на переводы на общую сумму 106 млн злотых. В этом эпизоде ему также предъявили подозрение в отмывании средств.

Всего задержали 25 человек

Еще одним из задержанных является судебный надзиратель компании, проходившей процедуру реструктуризации. Прокуратура подозревает его в превышении полномочий: по версии следствия, он действовал для удовлетворения требований 52-летнего фигуранта через искусственно созданные операции, что могло нанести ущерб другим кредиторам.

По данным прокуратуры, надзиратель способствовал сокрытию 17 млн злотых и 1,2 млн долларов США на депозитных счетах одной из варшавских нотариальных контор. Всего в рамках расследования задержали 25 человек. Подозрения по делу, в частности, касаются отмывания более 251 млн злотых и убытков государственной казны из-за недоплаты налогов примерно на 13 млн злотых.

Как сообщил прокурор Кшиштоф Копаня, пятеро последних задержанных не признали вину и дали объяснения. В отношении них применили залоги, запрет на выезд из Польши и изъятие паспортов.

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