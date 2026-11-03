В гмине Мястко в Польше четверо детей обнаружили острые металлические предметы в конфетах, которые получили от незнакомцев во время празднования Хэллоуина. Одна из 10-летних девочек травмировала язык и обратилась в больницу, однако обследования не выявили серьезных повреждений, сообщает Interia.

Сладости изъяли

Первое сообщение правоохранители получили от родителей детей, которые 31 октября участвовали в праздновании Хэллоуина в одном из населенных пунктов гмины Мястко. Две 10-летние девочки почувствовали металлические элементы внутри сладостей, когда начали их есть.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В ходе дальнейших действий полиция узнала еще о двух детях — 12-летней девочке и 10-летнем мальчике. Они также нашли острые металлические предметы в полученных конфетах. Опекунов детей допросили, а сладости изъяли.

Расследование под надзором прокуратуры

Полиция пытается установить лиц, причастных к раздаче опасных сладостей. Дети не смогли однозначно указать, от кого именно получили конфеты. Расследование ведется под надзором прокуратуры по факту создания непосредственной опасности для жизни человека или причинения тяжкого вреда его здоровью. Пока никого не задержали и никому не предъявили обвинений. По данным полиции, лицам, ответственным за правонарушение, может грозить до трех лет лишения свободы.

Читай нас в