Мужчин задержали в Познани за нанесение надписей «Slawa UPA» на трёх памятниках. По версии прокуратуры, они могли действовать в интересах российской разведки.

В начале ноября надписи «Slawa UPA» красной краской появились на трёх памятниках в Познани: на памятнике армии «Познань», памятнике солдатам 2-й армии Вооруженных сил Польши и памятнике Героям на Цитадели.

По данным следствия, надписи нанес мужчина по имени Дмитрий Й., которому за это должны были заплатить 1000 злотых. Прокуратура квалифицирует его действия как диверсию в пользу российской разведки и публичное разжигание ненависти между поляками и украинцами.

Организатором, по версии следствия, был Никита С., который склонил соотечественника к преступлению. За это ему должны были заплатить 500 долларов.

Обоих задержали в Познани. Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте. Мужчины находятся под надзором полиции, им запретили выезжать из страны и контактировать друг с другом, сообщает RMF24.

Польские правоохранители разыскивают лиц, причастных к нанесению надписей «Слава УПА» на мемориалы в Варшаве. В частности, 14 ноября такую надпись обнаружили на памятнике Героям Варшавского гетто, а также на памятнике солдату 1-й армии Вооруженных сил Польши на площади Политических заключенных сталинизма в районе Муранув.

В польском Познани группа мужчин напала на местного жителя, ошибочно приняв его за украинца. Во время нападения они оскорбляли мужчину и требовали, чтобы он «убирался на войну».

В польском Познани полиция задержала двух женщин, напавших на граждан Украины возле ресторана. Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях и помогло правоохранителям установить личности нападавших. По данным полиции, женщины, вероятно, были в нетрезвом состоянии.

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