В Польше почти вдвое сократили число полицейских у школ — RMF24

В Польше почти вдвое сократили число полицейских, привлеченных к обеспечению безопасности школ. Утром 19 октября к этим мероприятиям привлекли 11,5 тысячи правоохранителей, тогда как на прошлой неделе их число ежедневно составляло около 20 тысяч, сообщает RMF24.

Ситуация в школах стабилизировалась

В сообщении польской полиции заявили, что ситуация в учебных заведениях стабилизировалась. Правоохранители не зафиксировали новых инцидентов и не сообщали о новых задержаниях. Усиленное присутствие полиции у школ ввели из-за роста числа трагических инцидентов в учебных заведениях.

Как сообщил корреспондент RMF FM, за минувшие сутки полиция не выявила в интернете ни одного тревожного события, которое требовало бы вмешательства. На прошлой неделе количество таких случаев уменьшалось — от нескольких десятков в сутки до нескольких. Это позволило части полицейских вернуться к повседневным задачам.

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Проверки и профилактика

С начала усиленных мероприятий правоохранители провели почти 238 тысяч проверок учебных заведений и задержали 194 человека. По состоянию на 06:00 полиция зафиксировала 519 случаев, в которых принимала меры из-за обоснованного подозрения в совершении запрещенного деяния.

Сейчас полицейские продолжают подробно мониторить интернет и сосредотачиваются на профилактике. Они участвуют в образовательных мероприятиях в школах, в частности проводят беседы с учениками о безопасности и кибербезопасности. Физическое обеспечение безопасности школ теперь является основной задачей руководителей учебных заведений.

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