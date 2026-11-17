В польском городе Сувалки больница признала халатность после жалобы пациентки Йоанны Тыльман. Она заявила, что после выкидыша медсестра передала ей прозрачный контейнер с телом ребенка и сказала хранить его дома в холодильнике. Об этом сообщает Polsat News.

Обстоятельства по заявлению пациентки

По словам Тыльман, она попала в больницу из-за осложнений на раннем сроке беременности. Ей давали лекарства, однако через два дня произошел выкидыш. Женщина решила покинуть медучреждение по собственному желанию, поскольку ей нужно было заботиться о детях, находившихся дома.

После обследования врач согласовала выписку, а медсестра принесла пациентке контейнер с телом ребенка, который до этого хранился в больничном холодильнике, рассказала Тыльман. По ее словам, когда она спросила, что ей с ним делать, медсестра посоветовала держать контейнер в холодильнике.

Женщина также сообщила, что покидала больницу вместе с дочерью, которая накрыла контейнер кофтой. По словам Тыльман, тело ребенка хранилось в домашнем холодильнике в течение выходных, поскольку она не получила документы, необходимые для организации похорон.

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Возвращение в медучреждение

В понедельник пациентка вернулась в больницу, где получила выписку и должна была забрать документ о смерти. Тогда, по ее словам, ей сообщили, что тело ребенка могло быть непосредственно забрано из больницы похоронным бюро. После этого Тыльман обратилась в похоронную службу, а похороны состоялись через несколько дней.

Адвокат пациентки Олаф Щипиньский намерен подать в больницу требование о компенсации. Тыльман считает, что в этой ситуации ее лишили надлежащего отношения и уважения к ее достоинству.

Реакция учреждений и расследование

Уполномоченный по правам пациентов сообщил, что в ответе на его запрос больница признала халатность. По мнению ведомства, были нарушены права пациентки, в частности ее право на уважение достоинства и частной жизни.

Омбудсмен Польши также обратился за разъяснениями к больнице, уполномоченному по правам пациентов и прокуратуре. Районная прокуратура в Сувалках проводит расследование по делу о возможном надругательстве над телом умершего. На момент публикации материала Polsat News обвинения никому не предъявили.

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