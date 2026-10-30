В Польше на силезском участке автомагистрали A1 в Годуве сотрудники Национальной налоговой администрации задержали грузовик, которым управлял гражданин Великобритании. Во время проверки автомобиля обнаружили более 9 миллионов сигарет без польских акцизных марок. Стоимость перехваченного товара оценили почти в 10 миллионов злотых.

Несоответствия в документах автомобиля

Как сообщает RMF24, во время осмотра грузовика сотрудники также заметили технические несоответствия. Регистрационные знаки тягача и полуприцепа имели одинаковый номер. Кроме того, один из VIN-номеров на полуприцепе был поврежден, из-за чего его невозможно было полностью прочитать.

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Трехмесячный арест

Водителю предъявили обвинение в скупке подакцизных товаров в связи с перевозкой значительного количества такой продукции. По ходатайству прокурора суд избрал для задержанного меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

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