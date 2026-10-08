В начале октября 2026 года в Польше в Академической базе объявлений насчитывалось 1382 объявления об академических и научных должностях. Польские государственные и частные университеты испытывают кадровый дефицит, наиболее заметный в небольших академических центрах, сообщает RMF24.

Зарплаты уступают бизнесу

По данным Grupa Progres, средняя предлагаемая месячная зарплата преподавателя составляет 7399 злотых брутто, или чуть менее 89 тысяч злотых в год. Диапазон оплаты труда в таких предложениях составляет от 7095 до 7879 злотых брутто в месяц.

Университетам сложно конкурировать с частными компаниями, прежде всего в технических специальностях и IT. Глава Совета высшего образования и науки профсоюза ZNP Януш Щерба отметил, что крупные города, в частности Варшава, Краков и Вроцлав, имеют больше возможностей привлекать молодых ученых благодаря докторским школам и доступу к грантам. В то же время даже там молодые специалисты часто выбирают более высокооплачиваемую работу в бизнесе.

Проблемы региональных вузов

Наиболее сложная ситуация сложилась в университетах небольших городов. Из-за отсутствия докторских школ и ограниченного доступа к грантам более половины академических преподавателей в таких центрах составляют люди предпенсионного возраста.

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Наибольший кадровый дефицит, по данным ZNP, касается технических наук — механики, энергетики и информатики, а также естественно-научных, экономических и юридических дисциплин. Научная карьера от получения докторской степени до профессорского звания может длиться 12–15 лет, тогда как аналогичного уровня заработка в частном секторе можно достичь за несколько лет.

Конкурсы без кандидатов

Университеты также более осторожно возобновляют вакантные должности. В Экономическом университете во Вроцлаве в 2026 году провели девять конкурсов на должности академических преподавателей, два из которых завершились без трудоустройства из-за отсутствия подходящих кандидатов.

По данным Главного статистического управления Польши, в конце 2024 года средний возраст академического преподавателя составлял 49 лет, а женщины составляли почти половину персонала. Низкая оплата труда и высокая рабочая нагрузка способствуют тому, что молодые ученые уходят с работы в университетах. В результате учебные заведения увеличивают численность учебных групп, что, по данным источника, сказывается на качестве обучения.

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