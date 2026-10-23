Численность населения Польши по состоянию на конец июня 2026 года составляла 37 млн 243 тыс. человек, что почти на 90 тыс. меньше, чем в конце 2025 года. Коэффициент фактического сокращения населения за первые шесть месяцев года составил 0,24%. Об этом со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши сообщает RMF24.

В первом полугодии 2025 года население страны сократилось на 87 тыс. человек, а показатель фактического сокращения составил 0,23%. В среднем в январе—июне 2026 года Польша теряла почти 495 жителей ежедневно. Основным фактором стала естественная убыль: число смертей превысило число рождений на 95,2 тыс. человек.

Наибольшее сокращение в Лодзи

Из 18 административных центров воеводств 15 зафиксировали снижение численности населения. Больше всего жителей за полгода потеряла Лодзь — более 3 тыс. человек. В относительном выражении Лодзь и Быдгощ потеряли примерно по 0,49% населения, Кельце — 0,48%, а Гожув-Велькопольский — 0,47%.

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Гданьск, который ранее демонстрировал рост, на этот раз потерял 278 жителей; в конце июня там проживали 489 050 человек. В Лодзи 88% сокращения населения объясняется естественной убылью, в Быдгоще этот фактор составил около 70% потерь.

Краков рос благодаря миграции

Численность населения выросла только в Кракове, Варшаве и Жешуве. Наибольший прирост зафиксировали в Кракове: за полгода число жителей увеличилось на 2 879 — до 819 493. Положительное сальдо миграции на постоянное проживание там составило 3 194 человека, тогда как естественная убыль равнялась 315 людям.

В Варшаве положительное миграционное сальдо составило 1 678 человек, однако оно было почти полностью нивелировано естественной убылью на 1 478 человек. Ни один из 18 воеводских центров не имел положительного естественного прироста. Всего в Польше за первое полугодие зарегистрировали около 115 тыс. рождений и около 210 тыс. смертей.

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