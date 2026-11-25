25 ноября в польском городе Быдгощ группа неизвестных напала на двух украинских подростков. Инцидент произошёл возле торгового центра. В результате избиения 15-летняя гражданка Украины получила перелом носа. Правоохранители расследуют обстоятельства нападения и проверяют, могло ли оно произойти на почве национальной нетерпимости.

Полиция Быдгоща подтвердила получение заявления об оскорблениях на почве национальной принадлежности в адрес 15-летней украинки и её парня.

По словам пресс-секретаря городской комендатуры полиции Лидии Ковальской, инцидент произошел вечером 21 ноября на территории торгового центра на улице Войска Польского.

По неофициальной информации польского издания, группа нападавших сначала оскорбляла и толкала украинских подростков внутри торгового центра. Затем, после выхода из здания, молодых людей избили.

В результате нападения 15-летняя девушка получила перелом носа. Информации о состоянии её парня пока нет.

Правоохранители уже опросили свидетелей инцидента и изымают записи с камер видеонаблюдения торгового центра. Другие подробности расследования полиция пока не разглашает.

Об этом сообщается со ссылкой на польское издание Radio PiK.

