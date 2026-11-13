В Польше председатель партии «Новые левые» Владзимеж Чажастый приостановил права и обязанности Петра Кушнерука как члена партии. Причиной в партии назвали грубое нарушение устава, сообщает Polsat News.

Ходатайство в партийный суд

О решении 13 ноября 2026 года сообщил представитель «Новых левых» Лукаш Михник. По его словам, Чажастый также обратился в партийный суд с ходатайством об исключении Кушнерука из партии.

В сообщении Михник сослался на статью 13, пункт 1 устава «Новых левых». Он отметил, что именно на основании этой нормы Чажастый принял решение о приостановлении прав и обязанностей Кушнерука и направил ходатайство в партийный суд.

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Фрагмент программы

Михник опубликовал сообщение в ответ на пост журналистки Доминики Велловейской. Она разместила фрагмент программы телеканала Telewizja Republika, записанной у здания Конституционного трибунала, в которой, в частности, участвовал Кушнерук.

На записи видно, как на сцену к приглашенным гостям вышли мужчины, переодетые в милиционеров. Один из них призвал присутствующих разойтись и заявил, что «первый секретарь Дональд Францишкович контролирует ситуацию».

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