Министр энергетики Польши Милош Мотыка объявил максимальные цены на топливо, которые будут действовать на автозаправочных станциях во вторник. Как сообщает Polsat News, литр бензина А-95 будет стоить не более 6,02 злотого, бензина А-98 — 6,68 злотого, а дизельного топлива — 7,64 злотого.

Цены на бензин и дизель

Предельная стоимость бензина А-95 не изменится по сравнению с понедельником. В то же время максимальная цена бензина А-98 вырастет на 0,02 злотого за литр, а дизельного топлива — на 0,12 злотого. В течение выходных и в понедельник литр бензина А-98 стоил максимум 6,66 злотого, а дизеля — 7,52 злотого.

Следующее распоряжение министра энергетики Польши должны опубликовать во вторник. Оно установит максимальные цены на топливо на среду.

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Третий этап программы

Ограничения являются частью третьего этапа программы Ceny Paliwa Niżej, направленной на сдерживание роста цен на топливо и снижение расходов водителей. Механизм начал действовать после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал этот закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал для дальнейшей проверки. За несоблюдение установленных предельных цен предусмотрен штраф до 1 млн злотых.

Закон также открыл возможность временно снижать акциз и НДС на жидкое топливо. Новые правила предусматривают 60-процентный налог на избыточную прибыль от продажи топлива, полученную с 1 марта 2026 года по 31 марта 2027 года. Польское правительство рассчитывает, что пакет поддержки будет действовать до конца 2026 года, а его стоимость составит около 5 млрд злотых.

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