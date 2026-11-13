В Польше обнародовали проект постановления, предусматривающий неприменение налога на наследство и дарение к пожертвованиям, полученным пострадавшими в результате нападения в Кракове 7 ноября 2026 года, а также семьями погибших. Об этом сообщает RMF24.

Кого охватит проект

В обосновании указано, что Министерство финансов предлагает не взимать налог с лиц, получивших телесные повреждения в результате действий террористического характера в Кракове.

Льгота также будет касаться супругов, потомков и предков людей, погибших в результате этих действий. Отдельно проект охватывает предков лиц, убитых 7 ноября 2026 года в Островце-Свентокшиском; в документе указано, что это произошло от рук исполнителя нападения в Кракове.

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Срок действия и декларации

Предлагаемый порядок должен распространяться на пожертвования, переданные с 7 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года. Если стоимость пожертвования от одного лица или организации вместе с имуществом, полученным от них в течение пяти лет, превысит необлагаемый лимит, получатель должен будет подать декларацию руководителю соответствующего налогового органа.

В то же время, согласно обоснованию, уплачивать налог, определенный решением налогового органа, не потребуется. Проект постановления должен вступить в силу на следующий день после официального опубликования.

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