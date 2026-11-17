В Варшаве начали рассматривать ходатайства об отмене иммунитета председателя Конституционного трибунала Польши Богдана Свенчковского и заместителя председателя учреждения Бартоłомея Соханьского. Заседание созвала судья Анна Корвин-Пйотровская, сообщает Polsat News.

Судья также распорядилась вручить Свенчковскому и Соханьскому копии ходатайств. Им сообщили, что заслушивание судей должно состояться 17 ноября в 12:00.

По данным телеканала, в полдень участники собрания должны были направиться в Окружной суд Варшавы на Аллее Солидарности. Именно там планировали рассматривать ходатайства об отмене иммунитета.

Ходатайства генерального прокурора

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек в последние недели подал несколько ходатайств об отмене иммунитета Свенчковского. Часть из них также содержит просьбы дать согласие на его задержание и временный арест.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Журек также подал ходатайство в отношении Соханьского. По информации Polsat News, оно касается предполагаемого препятствования судьям Конституционного трибунала в исполнении служебных обязанностей и нарушения их трудовых прав.

Заявление Свенчковского

Параллельно с заседанием Свенчковский пришел к зданию Конституционного трибунала и попросил полицейских пропустить его на территорию учреждения. Он заявил, что не согласен с присутствием правоохранителей, установкой барьеров и цепей, а действия силовиков назвал незаконными.

Свенчковский сказал, что в случае согласия на задержание и временный арест будет исполнять обязательные для него правовые решения. Он также заявил, что собрал вещи, поскольку, по его мнению, власти могут быстро добиться его задержания.

Читай нас в