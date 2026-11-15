В Польше полиция разыскивает лиц, причастных к появлению надписей «Слава УПА» на памятниках

Польские правоохранительные органы разыскивают лиц, причастных к нанесению надписей «Слава УПА» на мемориалы в Варшаве. В частности, 14 ноября такую надпись обнаружили на памятнике Героям Варшавского гетто, а также на памятнике солдату 1-й армии Войск Польши на площади Политических заключённых сталинизма в районе Муранув.

Как сообщил помощник инспектора Варшавского управления полиции Бартломей Снядал, на местах происшествий работали следственно-оперативные группы и криминалисты. В настоящее время полиция проводит розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.

По данным польских СМИ, в течение прошлой недели аналогичным образом были повреждены ещё 11 исторических памятников в Варшаве, Гдыне и Познани.

Источник: RMF24.

В Польше в Telegram-чатах для эмигрантов распространялись объявления с предложением 500 долларов за нанесение провокационных надписей на памятниках.

В Винницу прибыли последние три автобуса Solaris Urbino 12, приобретенные польской благотворительной организацией Sikorki na Ukrainie на средства, собранные в ходе благотворительной акции. Их передачу задержали после политического скандала в Польше, связанного с названием улицы Степана Бандеры в Виннице. Теперь все автобусы этой партии уже в городе, но перед выходом на маршруты они должны пройти техническую подготовку.

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