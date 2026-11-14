В Польше более 130 членам участковых избирательных комиссий предъявили обвинения в неумышленном неисполнении обязанностей во время президентских выборов 2025 года. Речь идет о подсчете голосов и составлении протоколов во втором туре голосования.

Как сообщает Polsat News, процессуальные решения приняла Окружная прокуратура в Седльце. По версии следствия, члены комиссий ненадлежащим образом пересчитали действительные и недействительные голоса, а также ненадлежащим образом составили протоколы голосования.

Позиция следствия

Прокуратура считает, что эти действия могли нанести существенный ущерб общественным интересам в части надлежащего проведения выборов. По мнению следователей, существенный ущерб также мог быть нанесен частным интересам отдельных кандидатов в президенты Польши.

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За вменяемое деяние предусмотрены штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

Предыдущие процессуальные решения

В сентябре 2025 года прокуратура в Седльце сообщала о предъявлении обвинений 68 лицам по этому делу. Тогда 40 фигурантов признали вину и дали объяснения. Среди них были председатели комиссий, их заместители и другие члены комиссий в Миньске-Мазовецком, Быхаве, Магнушеве, Радоме, Люблине и Ласкаржеве.

Следователи тогда заявляли, что ненадлежащий подсчет голосов и составление протоколов исказили результаты, полученные Каролем Навроцким или Рафалом Тшасковским. Прокуратура также сообщала о направлении в районный суд в Венгруве обвинительного акта в отношении шести членов участковой комиссии №4 в Стоцеке и ходатайства об условном прекращении производства в отношении еще трех членов этой комиссии.

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