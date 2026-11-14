В Польше в субботу состоялись похороны двух человек, погибших во время стрельбы на Главной площади Кракова. В Сендзишуве-Малопольском простились с 47-летней женщиной, которая была волонтером благотворительной инициативы Szlachetna Paczka, а в Краснике похоронили 55-летнего мужчину.

Как сообщает Polsat News, на прощание с женщиной в костел Рождества Пресвятой Девы Марии пришли ее родные, друзья, представители местных властей и жители города. Священник Томаш Русин во время заупокойной мессы напомнил о ее участии в благотворительных акциях и помощи тем, кто нуждался в поддержке.

Прощание в Сендзишуве-Малопольском

Мэр Сендзишува-Малопольского Богуслав Кмец заявил, что известие о смерти жительницы потрясло всю общину. По его словам, эту боль испытывают семья, друзья, знакомые и вся местная община. Он также подчеркнул ее многолетнюю общественную деятельность, помощь людям и поддержку приюта для животных.

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В Краснике, откуда был родом погибший 55-летний мужчина, его проводили в последний путь близкие. Глава Ассоциации торговцев передвижной торговли в центре Кракова Станислава Гзыль охарактеризовала мужчину как честного и спокойного человека. По словам предпринимателей, около 20 лет назад он попал в тяжелую аварию в Италии, после которой не восстановил полностью физическую форму, а позднее переехал в Краков.

Стрельба на Главной площади Кракова

По данным издания, 7 ноября 24-летний нападавший въехал на автомобиле на Главную площадь Кракова и открыл огонь по случайным людям. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, среди них двое полицейских. В тот же день полиция обнаружила в жилище нападавшего в Островце-Свентокшиском тела его отца, матери и сестры с огнестрельными ранениями. Нападавший умер в больнице в понедельник, расследование ведет Малопольское подразделение Национальной прокуратуры.

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