В Польше с 21 ноября 2026 года вступят в силу более строгие правила для водителей на железнодорожных переездах. За определенные нарушения предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на три месяца. Об этом сообщает RMF24.

За какие нарушения будут лишать прав

Санкцию будут применять к водителям, которые объезжают опущенный шлагбаум или полушлагбаум, въезжают на переезд во время его опускания или до полного поднятия. Права также могут отобрать за проезд на красный свет, мигающий красный сигнал или два попеременно мигающих красных сигнала.

Еще одним основанием станет въезд на железнодорожный переезд, когда за ним невозможно продолжить движение. До вступления изменений в силу за такие нарушения предусматривались штраф в 2 тысячи злотых и 15 штрафных баллов. За повторное нарушение в течение двух лет штраф увеличивался до 4 тысяч злотых.

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Запрет на управление за аварии

В случае совершения катастрофы или аварии на железнодорожном переезде суд будет обязан назначить виновному запрет на управление транспортными средствами минимум на три года. За создание непосредственной опасности катастрофы минимальный срок такого запрета составит один год.

По данным Главного управления полиции Польши, в 2024 году на железнодорожных переездах произошли 39 аварий: погибли 23 человека, еще 29 получили ранения. В 2025 году количество аварий выросло до 51, а число погибших — до 27. К концу августа 2026 года зафиксировали 35 аварий, в которых погибли 16 человек и 40 получили травмы. Более чем в 80% случаев ответственность возлагали на водителя транспортного средства.

По информации motofakty.pl, которую приводит RMF24, если автомобиль заблокирован на переезде, следует как можно быстрее покинуть переезд. Если выехать невозможно, шлагбаум можно сломать, а после этого позвонить по номеру, указанному на желтой наклейке PLK на переезде.

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