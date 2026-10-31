В Польше усилили охрану у здания Конституционного трибунала, семь судей остаются в здании

У здания Конституционного трибунала Польши постоянно дежурят полицейские подразделения по обеспечению безопасности. При этом семеро судей, находившихся в здании ночью, до сих пор не покинули помещение.

По данным журналистов, ссылающихся на судью Анну Корвин-Пьотровскую, «все судьи, которые были ночью в Трибунале, до сих пор находятся там». Всего речь идет о семи судьях.

В субботу к 11:00 Анна Корвин-Пьотровская издала распоряжение об организации работы Конституционного трибунала.

Документ предусматривает несколько решений. В частности, Корвин-Пьотровская отменила ранее выданные полномочия и рекомендовала судьям выполнять работу за пределами здания Трибунала.

Кроме того, она приостановила исполнение обязанностей сотрудниками Конституционного трибунала, сохранив при этом за ними заработную плату.

Накануне, в пятницу, на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

В то же время на странице Конституционного трибунала в социальной сети X было опубликовано противоположное заявление. В нем утверждается, что сайт суда был взломан, а председатель учреждения Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг представителей оппозиции. Среди протестующих был президент партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Участники акции выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда. На фоне противостояния возле учреждения продолжают дежурить полицейские подразделения превентивного реагирования.

Об этом сообщает Polsat News.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что его встревожило поведение президента Кароля Навроцкого во время прорыва в Конституционный трибунал. Он выразил надежду, что прокуратура примет соответствующие меры.

Посол США в Польше Том Роуз назвал события вокруг польского Конституционного трибунала беспрецедентным противостоянием и призвал все стороны не допускать дальнейшей эскалации. Дипломат подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер и может привести к опасным последствиям.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности страны на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. Он обвинил оппонентов в нарушении конституционного порядка и объявил о срочных консультациях с участием представителей парламентских сил.

На сайте Конституционного трибунала Польши 30 октября около 18:00 появилось сообщение об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханского.

Как сообщает RMF24, в Польше в ночь с пятницы на субботу в здании Конституционного трибунала произошла острая перепалка между президентом Каролем Навроцким и лицами, избранными Сеймом в состав этого органа. На обнародованной записи слышно, как Навроцкий ставит под сомнение их статус судей Конституционного трибунала.

Читай нас в