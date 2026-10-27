В Польше в начале следующего года может состояться последняя в нынешней каденции реконструкция правительства Дональда Туска. Свои должности могут потерять до трех министров, сообщает RMF24 со ссылкой на собственные источники. Возможные кадровые изменения в правящей коалиции называют тактической реконструкцией.

По данным радиостанции, премьер хочет оценить работу ведомств, которые в последнее время работали хуже всего, а также министров, не справившихся с выполнением предвыборных обещаний и правительственных приоритетов. RMF24 пишет, что Туск рассчитывает продемонстрировать работоспособность правительства и мобилизовать электорат «Гражданской коалиции» за несколько месяцев до парламентской кампании.

Возможные изменения в образовании и здравоохранении

Собеседники RMF24 называют министра образования Барбару Новацкую одной из кандидаток на отставку. Ее критикуют ученические и учительские сообщества, в частности из-за ограничений на домашние задания в начальной школе. Часть педагогов и образовательных организаций также упрекает министерство в медленном темпе реформ, недостаточных консультациях со школьным сообществом и невыполнении части обещаний относительно условий труда учителей и психологической поддержки детей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Должность может потерять и министр здравоохранения Йоланта Соберанская-Гренда. По информации RMF24, политики правящей коалиции считают, что некоторые необходимые реформы ее ведомства сложно политически отстаивать и реализовывать. Среди них назван вопрос ликвидации повятовых больниц. Анонимный собеседник из «Гражданской коалиции» заявил радиостанции, что назначение на эту должность человека вне политики было ошибкой.

Также упоминают министра государственных активов

Среди возможных кандидатов на увольнение RMF24 называет министра государственных активов Войцеха Бальчуна. По неофициальным данным журналиста, кадровое решение в отношении него может поддерживать глава политического кабинета премьера Павел Грась. Источник радиостанции утверждает, что Грась считает, будто Бальчун превратил ведомство в собственный феод.

В то же время собеседник из «Гражданской коалиции» отметил, что замена главы этого министерства накануне выборов была бы рискованной из-за узкого круга опытных управленцев. Изменения также могут коснуться государственных секретарей в министерствах и Канцелярии премьер-министра.

Читай нас в