В Польше на 19 и 20 ноября назначены заседания дисциплинарного суда Конституционного трибунала по делам его председателя Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Об этом в понедельник сообщила судья Анна Корвин-Пйотровская, пишет Polsat News.

Перерыв в исполнении обязанностей

30 октября Корвин-Пйотровская издала распоряжения о немедленном перерыве в исполнении служебных обязанностей председателем и вице-председателем Конституционного трибунала. По ее словам, такое распоряжение подлежит проверке компетентным дисциплинарным судом. Она также заявила, что для судей Конституционного трибунала единственным надлежащим органом для этого является сам трибунал.

Корвин-Пйотровская отметила, что Свенчковский формально сохраняет должность председателя Конституционного трибунала. В то же время, по ее позиции, из-за назначенного в конце октября перерыва он не может осуществлять полномочия, права и обязанности, в частности выполнять функции работодателя в отношении сотрудников трибунала.

Составы дисциплинарного суда

3 ноября во время публичной жеребьевки были определены дисциплинарные уполномоченные и трехчленные составы суда. По делу Свенчковского дисциплинарным уполномоченным стал судья Станислав Пйотрович, а в состав суда вошли Магдалена Беньковская, Мацей Таборовский и Кристиан Маркевич.

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По делу Соханьского дисциплинарным уполномоченным назначили Дариуша Шостека. Изначально в состав суда избрали Мацея Берека, Анну Корвин-Пйотровскую и Рафала Войцеховского. Позднее Корвин-Пйотровская заявила самоотвод, а жеребьевкой вместо нее определили Якуба Стелину.

Обжалование в Верховном суде

Свенчковский и Соханьский обжаловали распоряжения о перерыве в исполнении обязанностей в Верховном суде. Сначала суд признал себя некомпетентным рассматривать жалобы и передал дело Конституционному трибуналу. После обжалования этого решения 10 ноября Верховный суд сообщил об отмене постановления от 6 ноября, а также обоих распоряжений Корвин-Пйотровской.

Корвин-Пйотровская заявила, что ни один другой суд, в частности Палата профессиональной ответственности Верховного суда, не имеет полномочий отменять распоряжение о перерыве в исполнении обязанностей судьи Конституционного трибунала. По ее мнению, решение Верховного суда от 10 ноября не имеет юридических последствий по этому делу.

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