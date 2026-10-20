Средняя зарплата в польских предприятиях составила 9 266,48 злотого — RMF24

В Польше средняя валовая заработная плата в секторе предприятий в сентябре 2026 года составила 9 266,48 злотого. Это на 5,9% больше, чем в сентябре предыдущего года. В то же время занятость в секторе сократилась на 0,8% в годовом исчислении, сообщает RMF24 со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши.

Сравнение с ожиданиями

Консенсус PAP Biznes предусматривал рост зарплат в секторе предприятий на 6,1% в годовом исчислении. Прогноз по занятости совпал с опубликованными данными: аналитики также ожидали ее сокращения на 0,8%.

Экономисты Bank Pekao связали ускорение динамики зарплат в сентябре прежде всего с торговлей и лесным хозяйством. По их оценкам, в торговле в июле и сентябре зарплаты росли более чем на 7% в годовом исчислении. В последний раз столь высокие показатели в этой сфере фиксировались в начале 2025 года, тогда как до лета 2026 года обычным был рост примерно на 6%.

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Премии и прогнозы

На динамику выплат в лесном хозяйстве, по словам экономистов Bank Pekao, повлияли премии и возможные повышения зарплат в последние месяцы. Они считают, что сентябрьская статистика подтверждает их прогноз темпа роста зарплат в 2026 году на уровне 6%.

Экономист Erste Bank Polska Бартош Бялас ожидает, что в ближайшие месяцы темпы роста вознаграждений несколько замедлятся, но в течение 2027 года будут оставаться немного выше 5% в годовом исчислении. Экономист ING Bank Śląski Лешек Консек отметил, что повышенная инфляция, в частности связанная с ценами на энергию, не отражается на динамике зарплат.

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