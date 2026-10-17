В городе Остроленка на севере Польши 19-летний учащийся профессионального учебного заведения напал на людей с острым предметом и ранил восемь человек. Среди пострадавших были учащиеся, учителя и прохожие, сообщает The Hindu со ссылкой на власти.

Нападение в Остроленке

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени 7 октября в Профессиональном школьном комплексе № 4 в Остроленке. Город расположен примерно в 120 километрах к северо-востоку от Варшавы.

По данным полиции, после нападения 19-летний юноша скрылся с места происшествия. Его задержали недалеко от учебного заведения.

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Детали расследования

Правоохранители не сообщили о возможном мотиве нападения. Также полиция не уточнила детали относительно предмета, которым воспользовался нападавший.

Сведения о состоянии раненых в сообщении не приводятся. По данным издания, задержанный был учащимся профессионального учебного заведения, где произошло нападение.

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