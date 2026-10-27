В Польше суд рассматривает обвинения в адрес Навроцкого в связи со скандалом вокруг Grand Hotel

В суде рассматривается иск, связанный с расследованием издания Onet о возможной причастности президента Польши Кароля Навроцкого к организации встреч гостей Grand Hotel с женщинами. Дело касается обвинений, связанных с проституцией в отеле.

В Окружном суде Варшавы в ходе рассмотрения иска президента Польши Кароля Навроцкого к издателю Onet допросили Лукаша Франчака, его бывшего коллегу по охране сопотского отеля Grand Hotel. Свидетель подтвердил, что в отеле были проститутки, однако заявил, что не знал об организованной сети их привлечения и не видел, чтобы Кароль Навроцкий договаривался о таких услугах.

История получила огласку после публикации Onet от 26 мая 2025 года, в которой журналисты утверждали, что Кароль Навроцкий во время работы охранником в Grand Hotel в середине 2000-х-х годов участвовал в организации встреч гостей с проститутками. Кароль Навроцкий назвал эти обвинения ложью и подал иск к издателю, требуя извинений и компенсации. Судебный процесс начался в сентябре 2026 года, а 27 октября слушания впервые прошли в открытом режиме. Президент обвинения отрицает.

В рамках судебного процесса адвокаты Кароля Навроцкого вызвали в зал суда для дачи показаний Лукаша Франчака, который в то же время работал охранником в этом отеле. Сначала слушания проходили в закрытом режиме. Однако впоследствии, по ходатайству Onet, суд решил сделать их открытыми для общественности.

По словам Лукаша Франчака, он работал в Grand Hotel с июня 2006 года по июль или август 2007-го в составе внешней охранной компании. Кароль Навроцкий, как отметил свидетель, оставался работать в отеле дольше.

Во время допроса Лукаш Франчак подтвердил, что в отеле работали проститутки. В то же время он пояснил, что такая деятельность велась незаметно. Свидетель также рассказал, что сотрудники охраны не выясняли, кто именно приходил в отель и с какой целью. По словам Лукаша Франчака, для охранников приоритетом оставалась безопасность гостей, а не их частные встречи.

Свидетель добавил, что перед публикацией материала с ним связывался журналист Onet Яцек Гарлукович. Однако Лукаш Франчак решил не давать ему комментариев.

Ранее, 27 октября, суд допросил журналиста Gazeta Wyborcza Пётра Глуховского. Он рассказал, что получил от информатора информацию о якобы участии Кароля Навроцкого в организации встреч гостей Grand Hotel с женщинами. По словам журналиста, речь шла о более крупной группе людей.

Пётр Глуховский отказался раскрывать личность источника, сославшись на журналистскую тайну. Он отметил, что информатор работал с Каролем Навроцким в отеле.

Отдельно в рамках дела упоминались показания бывшей сотрудницы Grand Hotel Наташи Гельдон. Она рассказала, что видела, как Кароль Навроцкий привел в отель женщину и мужчину, а затем сам поднялся с женщиной на лифте. Кароль Навроцкий последовательно отрицает все обвинения, связанные с этой историей.

Кароль Навроцкий также подал частный обвинительный акт за клевету против авторов текста. Дело рассматривается в районном суде Варшава-Мокотов, первое заседание назначено на 12 ноября.

Об этом сообщили Onet во вторник, 27 октября.

Ранее Навроцкий потренировался с боксёром, который восхвалял Москву.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий планирует посетить Аргентину после запланированной поездки в Саудовскую Аравию. Целью визита должно стать убеждение аргентинских властей поддержать стремление Польши к постоянному членству в группе G20.

До этого Кароль Навроцкий подписал закон о единовременном налоге на сверхприбыль топливных компаний, который ранее блокировал. После этого польское правительство объявило о снижении ставки НДС на топливо с 23% до 8% и сокращении акциза.

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