В Польше в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, часы переведут на зимнее время. В 3:00 стрелки нужно будет перевести на 2:00, поэтому ночь продлится на час дольше. Об этом сообщает RMF24.

Следующий перевод — весной

Следующий переход, уже на летнее время, запланирован на последнее воскресенье марта 2027 года. В материале отмечается, что идея изменения времени возникла еще в XVIII веке как способ эффективнее использовать дневной свет. В Европе эта практика получила распространение во время Первой мировой войны.

В Польше часы впервые перевели в 1916 году, а с 1977 года смена времени применяется непрерывно. Первоначальной целью было приспособление повседневного ритма к сезонной продолжительности светового дня и возможное сокращение потребления электроэнергии.

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Влияние на самочувствие

Перевод часов дважды в год вызывает дискуссии, в частности из-за влияния на суточный ритм. Как пишет RMF24, исследования указывают, что даже незначительное изменение привычного режима может напоминать кратковременный джетлаг. Сильнее всего это могут ощущать дети, пожилые люди и люди, имеющие проблемы со сном.

После смены времени могут возникать трудности с засыпанием, снижаться концентрация и усиливаться усталость. Некоторые исследования также связывают период после перевода часов с увеличением количества дорожных аварий. В Европейском Союзе уже несколько лет обсуждают отмену сезонного перевода времени, однако окончательное решение до сих пор не принято.

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