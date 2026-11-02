В Польше выявили более 11 тыс. фиктивных заявлений о трудоустройстве иностранцев

В Польше расследуют крупную схему с поддельными документами для трудоустройства иностранцев. Через 130 фиктивных компаний было зарегистрировано более 11,4 тысячи ложных заявлений о трудоустройстве, которые могли использоваться для получения рабочих виз и пересечения границы.

Украинцам, ищущим работу в Польше, рекомендуют перед выездом проверять посредников и работодателей. Агентства по трудоустройству можно проверить в реестре KRAZ, а компании — в реестрах CEIDG или KRS.

Также стоит сверить название предприятия, адрес, регистрационные данные, условия договора, место работы и информацию о том, кто будет выплачивать зарплату. Если посредник скрывает название работодателя или предлагает оформить приглашение без договора, это повод отказаться от предложения.

В случае использования фиктивных документов человек рискует остаться без работы, потерять деньги и столкнуться с проблемами при оформлении вида на жительство. За умышленное использование поддельного документа в качестве подлинного польское законодательство предусматривает от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Источник: Gremi Personal

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