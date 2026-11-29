В польском Забже «Гурник» обыграл «Вислу» Плоцк со счётом 3:2. На следующий день мажоритарный владелец клуба Лукаш Подольски опубликовал резкий пост об уровне судейства в Экстракласе. Как сообщает Interia Sport, он не уточнил, касалось ли это заявление конкретного эпизода матча против «Вислы».

Отменённый гол Чланяча

Хозяева быстро повели 2:0 после голов Рафала Яницкого и Максима Чланяча. Украинский футболист забил после смещения с левого фланга в центр, однако арбитры отменили его взятие ворот после вмешательства VAR.

Судьи обнаружили нарушение правил со стороны футболиста «Гурника» примерно за дюжину секунд до гола Чланяча. Тем не менее команда из Забже ещё до перерыва вновь забила второй мяч и в итоге победила 3:2.

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Критика арбитража

Подольски заявил, что, по его мнению, судейская система в Экстракласе из недели в неделю остаётся некомпетентной. Он также поставил под сомнение компетентность её участников и пожаловался на слабые решения и плохое взаимодействие между арбитрами.

Это не первая публичная критика судейства со стороны Подольски. В августе он писал, что польский футбол развивается, однако уровень арбитража, по его мнению, не меняется. После 16 туров «Гурник» занимает второе место в таблице Экстракласы с 34 очками. Следующим соперником команды Михала Гашпарика в лиге будет «Погонь» Щецин.

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