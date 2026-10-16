В Польше с 18 октября 2026 года заключения по результатам предварительных, периодических и контрольных медицинских осмотров работников в большинстве случаев будут оформляться только в электронной форме. После периодических осмотров документ о состоянии здоровья работника будет храниться как электронная медицинская документация в Системе медицинской информации.

Как сообщает Interia, изменения предусмотрены распоряжением министра здравоохранения Польши от 20 марта 2026 года, которое вступило в силу 17 апреля. До 17 октября действует переходный период, в течение которого врачи могут выдавать заключения как в бумажной, так и в электронной форме.

Передача заключений работодателю

Ранее работник после визита к врачу по медицине труда получал бумажное заключение и должен был самостоятельно передать его в отдел кадров. Согласно новым правилам, документ будет автоматически направляться работодателю в электронном виде, если договор предприятия с медицинским учреждением предусматривает такой обмен документами.

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Работодатель будет получать только информацию о том, может ли работник выполнять работу. Результаты обследований и другие рекомендации врача ему передаваться не будут. Сам работник получит доступ к заключению через Интернет-кабинет пациента.

Рекомендации врача

Если во время профилактического осмотра врач сочтет необходимыми дополнительные обследования или другие рекомендации, он передаст их только работнику, не информируя работодателя. С 15 июля 2026 года такие рекомендации могут оформляться как в бумажной, так и в электронной форме.

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