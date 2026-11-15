В Польше за курение в общественных местах, в том числе использование электронных сигарет и нагревателей табака, может грозить штраф до 500 злотых. Запрет распространяется на рестораны, бары, кинотеатры, образовательные учреждения, больницы, спортивные объекты, детские площадки, остановки общественного транспорта и рабочие места.

Как сообщает RMF24, соответствующие правила действуют после вступления в силу 15 ноября 2010 года изменений в закон об охране здоровья. Владельцам заведений, которые не следят за соблюдением запрета, может грозить штраф до 2 тысяч злотых.

Исключение для специально оборудованных мест

В заведениях общественного питания разрешается обустраивать отдельные места для курения. Они должны быть надлежащим образом обозначены, изолированы от других посетителей и оснащены эффективной вентиляцией. Такие помещения также могут быть в домах культуры, ресторанах и пабах, если это позволяют условия заведения.

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Пассивное курение сократилось

По данным издания, после введения ограничений доля людей, подвергавшихся воздействию табачного дыма в заведениях общественного питания, снизилась с 36% в 2009 году до 14% через год после введения новых правил. В то же время количество курильщиков изменилось незначительно: около 8 миллионов взрослых поляков ежедневно курят сигареты, что составляет почти 30% взрослого населения страны.

RMF24 отмечает, что рак легких остается главной причиной смертности от онкологических заболеваний среди мужчин и женщин в Польше. Издание также напоминает о необходимости профилактики, просветительской работы и поддержки людей, желающих отказаться от курения.

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