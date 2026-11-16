В Польше родители должны подать заявления на единовременную выплату в размере 300 злотых в рамках программы Dobry Start до 30 ноября. Средства предназначены для приобретения учебников, тетрадей, школьных принадлежностей или компьютерного оборудования для учащихся.

Как сообщает RMF24, помощь могут получить все дети, обучающиеся в школе, которым в календарном году исполняется от 7 до 20 лет. Для детей с инвалидностью предельный возраст составляет 24 года. Возрастной критерий определяется годом рождения: выплата возможна, даже если ребенок достигает соответствующего возраста в течение календарного года.

Кто имеет право на помощь

Программа не распространяется на детей, посещающих подготовительные классы, а также на студентов. Размер доходов семьи не влияет на право получить выплату.

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Подать заявление могут и иностранцы, проживающие в Польше вместе с детьми. В то же время лица из стран, не входящих в ЕС, Европейскую ассоциацию свободной торговли и Великобританию, а также граждане Украины со статусом UKR должны подтвердить профессиональную активность в месяце, предшествующем подаче заявления.

Заявления принимаются только онлайн

Заявления на выплату принимаются исключительно в электронной форме: через приложение mZUS, портал eZUS, онлайн-банкинг или портал Emp@tia. Помощь в размере 300 злотых предоставляется на каждого ребенка, который соответствует условиям программы.

В прошлом году польское Управление социального страхования получило более 3,3 млн заявлений почти на 4,9 млн детей. Общая сумма выплат в рамках Dobry Start превысила 1,4 млрд злотых.

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