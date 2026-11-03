В Польше запустили приложение с 88 тысячами пунктов укрытия — RMF24

В Польше Министерство внутренних дел и администрации запустило бесплатное мобильное приложение Gdzie się ukryć PL, которое помогает найти ближайший пункт укрытия в случае угрозы. Программу разработала Государственная пожарная служба, она доступна в App Store и Google Play.

Более 88 тысяч пунктов

База приложения содержит более 88 тысяч пунктов укрытия по всей Польше, рассчитанных в общей сложности более чем на 24 миллиона человек. Как сообщает RMF24, сервис может проложить маршрут к ближайшему такому месту даже без доступа к интернету.

Приложение имеет полную и упрощенную версии интерфейса. В полной версии пользователь видит свое местоположение и пункты укрытия, а карта поворачивается в соответствии с движением телефона. Упрощенный режим показывает ближайшие локации, расстояние и направление к ним, а также может предоставлять голосовые подсказки.

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Советы и доступность

В Gdzie się ukryć PL также размещены инструкции на случай пожара, наводнения, масштабного отключения электроэнергии или атаки с воздуха. Пользователи могут воспользоваться быстрыми кнопками для вызова экстренных служб и прослушать сигналы тревоги.

Разработчики предусмотрели поддержку программ чтения с экрана, режим крупного текста, а также светлую или темную тему оформления. Польское МВД подчеркивает, что пункты укрытия не являются полноценными убежищами: они обеспечивают базовую защиту, в частности от обломков или сильного ветра, но не обеспечивают полной защиты, например в случае ядерной атаки.

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