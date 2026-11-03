В Польше полиция задержала мужчину, которого подозревают в похищении из дома недалеко от Кендзежина-Козле в Опольском воеводстве двух оружейных сейфов с оружием и боеприпасами. В ходе операции на территории Силезского воеводства был задействован полицейский контртеррористический отряд.

Сейфы с оружием вынесли из дома

Как сообщает RMF24, в дом проникли, преодолев средства защиты, и вынесли два сейфа. Владелец жилья имел разрешение на оружие и хранил в них огнестрельное оружие и боеприпасы. О происшествии сразу сообщили полиции.

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Оружие и боеприпасы изъяли

Мужчину задержали в воскресенье утром на территории Силезского воеводства. По данным следствия, удалось изъять все оружие и боеприпасы.

После задержания выяснилось, что мужчину разыскивали по 11 различным решениям, среди которых было три объявления в розыск. Полиция устанавливает, была ли кража случайной или мужчина целенаправленно проник в дом ради оружия.

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