В Польше правоохранители задержали 12 человек по делу международной организованной группы, связанной с банковским мошенничеством. Среди задержанных в Варшаве есть двое россиян, в отношении которых в системах содержались предупреждения о возможных контактах с террористическими организациями, сообщает RMF24.

Задержания по делу о мошенничестве

Операцию провели сотрудники Центрального следственного бюро полиции Польши, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентства внутренней безопасности. Оба задержанных россиянина имели в Польше временные разрешения на проживание: один — в течение двух лет, другой — в течение года.

Также задержали еще одного украинца и девятерых поляков. Среди фигурантов дела есть человек, которого RMF24 называет варшавским псевдоболельщиком. Всего задержали четырех мужчин и восемь женщин в возрасте от 21 до 57 лет.

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Деятельность группы

По данным RMF24, группировка действовала около двух лет преимущественно в Варшаве, Лодзи и Белостоке. Ее участники специализировались на мошенничестве с использованием быстрых мобильных платежей. Сумма мошенничества составила не менее нескольких миллионов злотых, а ежедневный заработок группы оценивали от нескольких десятков тысяч до 200 тысяч злотых.

Правоохранители изъяли наличные в польской и иностранной валютах, ювелирные изделия и автомобили общей стоимостью более 850 тысяч злотых. Семерых задержанных взяли под стражу, остальных отдали под полицейский надзор. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Польские службы не исключают новых задержаний по этому делу.

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