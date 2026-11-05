В Польше сотрудники ABW задержали шестерых человек, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, действовавшей против Республики Польша. По данным RMF24, в заголовке сообщения указано, что задержанные могли действовать в интересах российской разведки государства-агрессора России.

Среди задержанных есть россиянка

Среди задержанных — пятеро поляков в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя россиянка. В сообщении не названы их имена.

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Сообщение спецслужб

О задержаниях 5 ноября проинформировал министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк. Сообщение RMF24 было опубликовано в 09:12 в четверг. СМИ сослалось на PAP и указало, что дополнительные сведения должны появиться позже. В доступном тексте не уточняются обстоятельства операции, возможные задачи группы, процессуальный статус каждого задержанного или места проведения задержаний.

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