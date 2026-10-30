В Польше правоохранители задержали трех бывших общественных помощников депутата — Францишека П., Павела Ц. и Якуба З. Прокурор вменяет им, в частности, выманивание более 300 тыс. злотых и попытку выманить еще более 1 млн злотых из фонда Siepomaga. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Окружную прокуратуру Варшава-Прага.

Обыски в нескольких городах

По словам представительницы прокуратуры Маржены Келек-Лопиньской, задержания произошли 28 и 29 октября. Сотрудники Воеводского управления полиции в Гожуве также обыскали жилища задержанных в Познани, Зеленой-Гуре и Тарнобжеге.

Во время следственных действий правоохранители изъяли материалы, важные для производства, после чего задержанных доставили в прокуратуру. Следственные мероприятия также касались места проживания и адреса регистрации хозяйственной деятельности одного из депутатов.

Польские СМИ сообщили, что задержанные были бывшими помощниками депутата Лукаша Мейзы. Сам Мейза подтвердил TVP Info, что полиция проводила обыски в его помещениях и компании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция прокуратуры

По информации прокуратуры, средства из фонда Siepomaga должны были предназначаться для лечения больных, в том числе детей, нетрадиционным методом с применением плюрипотентных стволовых клеток. Такую терапию предлагала VinciNeoClinic со штаб-квартирой в США.

Во время допросов все трое задержанных не признали совершения вменяемых им деяний, однако дали объяснения. Прокурор применил к ним меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. В прокуратуре добавили, что расследование продолжается и имеет несколько направлений.

В 2021 году польские СМИ сообщали, что этот метод терапии не имеет медицинского подтверждения.

Читай нас в