В Польше Агентство внутренней безопасности задержало троих граждан страны — 16-летнего подростка и двух 17-летних. Их связывают с международной неонацистской средой, сообщает Polsat News.

Заявление координатора спецслужб

Координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил, что задержанные распространяли нацистскую и фашистскую идеологии. По его словам, они также совершали действия, направленные на совершение преступлений террористического характера.

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Семоняк отметил, что установленные обстоятельства в отношении двух 17-летних имеют особое значение для производства. По его словам, через интернет-мессенджеры они обменивались информацией о домашнем изготовлении взрывчатых материалов, конструировании самодельного огнестрельного оружия и создании пиротехнических материалов для непосредственного совершения действий террористического характера.

Обыск в жилище

Во время обыска по месту жительства одного из задержанных правоохранители изъяли химические вещества, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатых материалов.

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