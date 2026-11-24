В Польше с 1 января 2027 года вырастут ставки акциза на сигареты, табак для курения, изделия для нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Как сообщает RMF24, изменения предусмотрены законом, принятым в 2024 году и подписанным тогдашним президентом Анджеем Дудой.

Новые ставки акциза

Акциз на 1 тысячу сигарет составит 476,1 злотого вместо нынешних 414 злотых, то есть вырастет на 15%. Ставку для табака для курения повысят на 22% — с 338,18 до 412,58 злотого за килограмм. Акциз на изделия для нагревания табака увеличится на 15%, до 780,41 злотого за килограмм.

Наибольшее повышение ставки предусмотрено для жидкостей для электронных сигарет: с 1,44 до 2,20 злотого за миллилитр, или на 52%. По данным RMF24, средняя цена пачки обычных сигарет может вырасти примерно на 2,5–3 злотых, пачки изделий для нагревания табака — примерно на 1 злотый, а емкость с 10 мл жидкости может подорожать примерно на 9,5 злотого.

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Правила для электронных сигарет

В середине октября президент Кароль Навроцкий подписал закон, направленный на усиление системы взимания акциза на рынке электронных сигарет. Документ ввел налогообложение устройств, которые ранее не облагались акцизом, а также новые категории электронных сигарет.

Новые правила предусматривают повышение акциза на устройства для вейпинга и комплекты деталей к ним с 40 до 50 злотых за единицу. Такие же 50 злотых будут добавляться к акцизу на жидкость в одноразовой электронной сигарете. При этом сменные картриджи для многоразовых устройств были выведены из-под акциза, хотя жидкость в них и дальше будет облагаться налогом.

В 2024 году польские власти обосновывали повышение заботой о здоровье молодежи. Согласно приведенным RMF24 данным исследования CBOS, 30% учащихся в возрасте 15–19 лет регулярно курят электронные сигареты, а 60% хотя бы раз их пробовали. Польская ассоциация табачной промышленности, ссылаясь на данные Института Almares, заявляла, что в первом квартале 2026 года доля сигарет из нелегальных источников на польском рынке составляла 9,7% против 4,7% в 2023 году.

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