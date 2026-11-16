В Пусане, Южная Корея, полиция задержала гражданина России в возрасте около 20 лет, которого подозревают в остановке поезда метро аварийным рычагом, а затем — в угоне автомобиля. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на полицию.

Остановка поезда

По данным полицейского участка Пусанджин, мужчина работает на судне, пришвартованном в Пусане. Его подозревают в угоне автомобиля, отказе пройти проверку на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и нарушении Закона о безопасности железнодорожного транспорта.

Как утверждает полиция, около 23:25 в четверг мужчина воспользовался аварийным рычагом в вагоне поезда первой линии метро Пусана недалеко от станции Тонмэ, из-за чего поезд остановился.

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Угнанный автомобиль

После этого подозреваемый, по версии правоохранителей, угнал незапертый автомобиль с парковки расположенной рядом пожарной станции. На нем он проехал около 14 километров до района Пусанджин-гу.

Полиция задержала мужчину ранним утром в пятницу после сообщения о возможном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. По данным правоохранителей, он отказался пройти проверку на алкоголь. После завершения расследования дело планируют передать прокурорам.

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