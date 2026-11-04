В Пужниках Тернопольской области начался новый этап поисков возможных мест захоронения поляков, убитых в феврале 1945 года. В работах участвуют представители Фонда «Свобода и Демократия», эксперты Поморского медицинского университета в Щецине и украинские исследователи, сообщает RMF24.

Свидетельства о возможном захоронении

Поиски начались после появления новых свидетельств. По словам представителя Фонда «Свобода и Демократия» Мацея Данцевича, бывшая жительница Пужников, которой на момент событий было 10 лет, рассказала, что видела захоронение жертв.

Женщина вспомнила повозки или сани с людьми, которые остановились на участке между костелом и кладбищем. Эта территория ранее не исследовалась. Исследователи также получили разрешение военных властей обследовать участок специальным электронным устройством, которое должно помочь в дальнейших поисках. Работы в Пужниках продлятся до 10 ноября.

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Предыдущие находки

Во время предыдущих экспедиций в Пужниках были обнаружены останки как минимум 42 человек. Их нашли весной прошлого года на старом польском кладбище и перезахоронили в Пужниках 6 сентября 2025 года.

Пужники — бывшее польское село в Тернопольской области. По данным RMF24, в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года украинские националисты убили там от 50 до 120 поляков. Польское СМИ называет главным исполнителем нападения Петра Хамчука, который возглавлял сотню УПА «Серые Волки».

Украинский институт национальной памяти сообщил, что в июне 1945 года уцелевших жителей Пужников переселили в Польшу — в Немысловице и Ратовице. В 1949 году советские власти ликвидировали село, а его территория постепенно заросла лесом.

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