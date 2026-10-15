Во Франции школьники и студенты 15 октября продолжили блокировать лицеи и университеты, а в парижском регионе с начала протестов были задержаны 1260 человек. По данным Anadolu Agency, 86% задержанных являются несовершеннолетними.

Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что по всей стране мобилизованными оставались учащиеся примерно 200 лицеев. Блокировки продолжались в учебных заведениях Парижа, Марселя и района Лиона. К акциям также впервые с начала движения присоединились студенты бизнес-школы HEC Paris в Жуи-ан-Жоза, к западу от Парижа.

Данные о пострадавших

Префектура полиции Парижа сообщила о ранениях 286 полицейских и жандармов, а также 13 работников образования. По ее информации, 13 октября во время демонстраций пострадал 71 сотрудник внутренних сил безопасности. В префектуре заявили, что отдельные люди вырывали брусчатку и бросали ее в правоохранителей, а нескольких полицейских доставили в больницу для оказания неотложной помощи.

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В то же время сотрудники лицея Поля Элюара в Сен-Дени заявили о насильственном вмешательстве полиции на территории учреждения во время задержания ученика. По их словам, правоохранители ударили сотрудников, пытавшихся помешать задержанию.

Реакция правительства

Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что протесты перестали быть ученическим движением и превратились в движение городского насилия. Он также осудил призывы к насилию в отдельных районах, заявив, что региональные советы будут консультироваться по вопросам школьных зданий.

Жеффре сообщил, что правительство пересматривает всю процедуру поступления в учреждения высшего образования через платформу Parcoursup, а решение ожидается до конца октября. Также, по его словам, в школы уже направили две трети из обещанных 3 тысяч учителей-заменителей. Префектура Лиона запретила запланированную на утро 15 октября ученическую демонстрацию, сославшись на риски новых беспорядков, повреждения торговых объектов и насилия в отношении силовиков.

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