В Республиканской партии разразился скандал из-за предвыборной рекламы Рамасвами

Вокруг предвыборной кампании Вивека Рамасвами, кандидата от Республиканской партии на пост губернатора Огайо, разразился скандал. Причиной стала реклама, направленная против его соперницы от Демократической партии Эми Эктон, которую обвинили в использовании грязных пиар-технологий.

Радикал-популист Рамасвами, известный своими антиукраинскими заявлениями, оплатил направленную против кандидата от демократов Эктон рекламу, в которой биологическая мать кандидатки называет дочь лгуньей и намекает на якобы её проблемы с психическим здоровьем.

Однако Эктон не поддерживает отношений с матерью с 12-летнего возраста, поскольку в детстве подверглась сексуальному насилию со стороны отчима, с которым живёт мать и в защиту которого она встала.

Рекламу осудили ряд влиятельных республиканцев Огайо, в частности нынешний губернатор Майк Девайн и сенатор Джон Гастед. Девайн призвал Рамасвами снять её, назвав ролик «чрезвычайно, чрезвычайно тревожным».

В то же время президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс выступили в защиту Рамасвами.

В обширном посте в социальной сети Truth Social в четверг Трамп назвал Девайна «республиканцем только по названию» и заявил, что Рамасвами «должен продолжать в том же духе».

Венс в среду заявил, что его «несколько возмущает», как его однопартийцы «ныют» из-за рекламы, уделяя этому больше внимания, чем критике демократов.

Согласно опросам, Рамасвами уступает Эктону в губернаторской гонке, а после размещения рекламы его позиции ухудшились ещё больше (50% против 43%).

Также сенатор Гастед, получивший одобрение Трампа, существенно отстает в опросах от бывшего сенатора-демократа Шеррода Брауна (43% против 49%).

Как сообщалось, Рамасвами участвовал в праймериз Республиканской партии перед президентскими выборами 2024 года, затем поддержал Трампа. Во время кампании выступал против военной помощи Украине и предлагал отменить санкции против России. Также неоднократно критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп призвал не снимать рекламу Рамасвами в Огайо — The Guardian.

Кандидат от демократов Эми Актон опережает Рамасвами на 8 пунктов — The Hill.

Бывшая глава департамента здравоохранения Огайо Эми Актон лидирует в опросах — TIME.

В Огайо кампания за пост губернатора разворачивается вокруг COVID-19 — STAT News.

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