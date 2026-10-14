В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обломки, упавшие после перехвата баллистической ракеты, ранили одного арабского жителя. Незначительные повреждения также получили жилой дом и автомобиль, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Генеральное управление гражданской обороны Саудовской Аравии.

Перехват ракеты над Эр-Риядом

Коалиция в поддержку легитимности в Йемене заявила, что перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую, по ее словам, хуситы запустили в направлении Эр-Рияда. По данным саудовской гражданской обороны, ее команды отреагировали на инцидент и провели стандартные процедуры.

Во вторник коалиция перехватила баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники, запущенные в направлении региона Эр-Рияд, южного региона страны, мухафазы Эль-Хардж, центра Харад в мухафазе Эль-Ахса и города Дахран на востоке Саудовской Аравии.

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Пострадавшие и повреждения

Саудовская гражданская оборона также сообщала, что обломки двух перехваченных крылатых ракет упали в Эр-Рияде. Тогда пострадали четыре человека — две женщины, мужчина и ребенок. Незначительный материальный ущерб получили 15 жилых домов.

Кроме того, коалиция сообщила о нескольких авиаударах по центральному топливному хранилищу Эс-Сабаха к западу от столицы Йемена Саны. В коалиции заявили, что операция была направлена на нарушение линии поставок топлива, которую хуситы, по ее утверждению, используют для военных операций.

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