В Риме заметили владельца Pin-Up Дмитрия Пунина, объявленного Украиной в международный розыск

В Риме в одном из казино заметили владельца Pin-Up Дмитрия Пунина. Ранее его и его жену Марину Ильину объявили в международный розыск в Казахстане.

Известно, что супругов подозревают в организации незаконного онлайн-казино на территории страны.

Имена Пунина и Ильиной появились на официальном портале Казахстана в разделе розыска лиц, а в августе супруги фигурировали среди подозреваемых по делу о нелегальном игорном бизнесе.

Расследование началось после журналистских публикаций в начале 2025 года. В них утверждалось, что букмекерская контора Pin-Up, официально зарегистрированная в Казахстане, перенаправляла пользователей на сайты онлайн-казино, деятельность которых в стране запрещена.

После обнародования этих материалов Агентство по финансовому мониторингу Казахстана возбудило уголовное дело в отношении незаконного игорного бизнеса.

По версии следствия, сотрудники банков помогали выводить средства, которые граждане проигрывали в онлайн-казино. Общая сумма таких финансовых операций, по приведенным данным, могла составить 100 млрд тенге.

В деле также фигурируют другие лица, которых подозревают в содействии организации и финансовом сопровождении незаконного бизнеса. В частности, ранее в розыск объявили вероятных участников этой схемы.

Об этом сообщил пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Накануне в Казахстане Дмитрия Пунина и его жену Марину Ильину объявили в международный розыск. Их подозревают в организации незаконного онлайн-казино на территории страны.

Польский телеканал TVP Info провел расследование деятельности онлайн-покерной платформы GGPoker, в частности способов обхода блокировки, привлечения польских игроков и возможных связей нелегального игорного бизнеса с Россией.

Дмитрий Пунин — российский игорный магнат, который, как считается, создал и возглавил международное онлайн-казино Pin-Up. К нему заинтересовались украинские правоохранители, когда выяснилось, что его казино годами маскировалось под «украинский бизнес» и выкачивало миллиарды гривен из местных игроков.

Официально бренд в Украине был зарегистрирован на подставных лиц, однако Государственное бюро расследований (ГБР) установило, что реальными бенефициарами и получателями доходов все это время оставались граждане РФ, в частности сам Пунин и его окружение.

Именно по этой причине ГБР возбудило масштабное уголовное дело и объявило подозрения по делу об отмывании денег фигурантам: Пунину, его супруге Марине Ильиной, а также Владимиру Ильину, Александру Матяшову и Ивану Банникову.

А власти Украины направили запрос на Кипр об экстрадиции российского владельца казино Pin-Up Дмитрия Пунина. В настоящее время СНБО ввел персональные санкции в отношении Пунина, его партнеров и девяти подконтрольных компаний (среди которых «Укр Гейм Технолоджи» и «Турбо.Юа»). Часть арестованных активов Пунина, в частности наличные средства и недвижимость, уже была возвращена в бюджет Украины.

Сам Дмитрий Пунин, находясь в Лимасоле, надеялся через украинские суды очистить свою репутацию и добиться удаления публикаций о своих возможных связях с подсанкционным бизнесом. В частности, иск в интересах Пунина о защите чести, достоинства и деловой репутации против UA.News поступил в Печерский суд Киева в январе этого года. Иск подан против нескольких украинских СМИ, которые ранее публиковали материалы о его возможной причастности к онлайн-казино Pin-UP и схемам отмывания средств через временно оккупированные территории.

В иске Пунин утверждал, что распространенная о нем информация является недостоверной и наносит ущерб его репутации. В частности, речь идет о публикациях апреля 2024 года, в которых сообщалось о якобы его задержании в Лимасоле на Кипре. Сторона истца настаивает, что эта информация не соответствует действительности.

Фактически Пунин требует от украинских СМИ удалить материалы, опубликовать опровержение и официально признать распространенную информацию недостоверной; такие действия этого бизнесмена, находящегося под санкциями, могут свидетельствовать о целенаправленном давлении на независимые СМИ.

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