В российской колонии резко ухудшилось состояние крымскотатарского политзаключённого Ленура Халилова

Крымский татарин Ленур Халилов, приговоренный в России к 18 годам лишения свободы, находится в критическом состоянии в колонии в Архангельске. Из-за резкого ухудшения здоровья его не смогли доставить на судебное заседание 22 октября, в ходе которого должен был быть рассмотрен вопрос об освобождении по состоянию здоровья.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, Халилов находится в российской колонии примерно в 2500 км от оккупированного Крыма. У мужчины диагностировали рак печени, а во время пребывания в ростовском СИЗО он заразился гепатитом С.

В прошлом году Халилова освободили по состоянию здоровья. За время пребывания на свободе он успел пройти два курса химиотерапии. Однако примерно через месяц российский суд отменил решение об освобождении, после чего мужчину вернули в колонию.

Политзаключенный почти утратил способность передвигаться

Еще в начале июля крымская правозащитница Лутфие Зудиева сообщала о критическом состоянии Халилова. По ее словам, он почти утратил способность самостоятельно передвигаться.

«Его перевозят на каталке, а если приходится идти, то только с помощью других людей или опираясь на окружающие предметы», — отмечала правозащитница.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, 22 октября Халилова должны были доставить на очередное судебное заседание по вопросу освобождения. Однако из-за ухудшения его самочувствия это сделать не удалось.

За что Россия осудила Ленура Халилова

Ленур Халилов возглавлял независимую крымскотатарскую мусульманскую общину «Алушта». В июне 2019 года его задержали российские силовики, а впоследствии подконтрольный Москве суд приговорил к 18 годам лишения свободы по обвинению в организации террористической ячейки.

Преследование Халилова связывают с давлением российских оккупационных властей на независимые мусульманские общины Крыма. После оккупации полуострова российские власти начали ликвидировать религиозные организации, не находившиеся под их контролем.

В частности, оккупационная администрация установила контроль над исторической мечетью Юкари Джами, назначив туда подконтрольных имамов в сопровождении полиции.

Источник: Рефат Чубаров

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