В российском Челябинске возник дефицит бесплатного инсулина и препаратов от диабета

Жители Челябинска жалуются на перебои с получением бесплатного инсулина и льготных препаратов для контроля уровня сахара в крови. Из-за нехватки лекарств пациентам приходится покупать их за свой счет, хотя они имеют право на бесплатное обеспечение. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на больных диабетом.

Одна из местных жительниц, страдающая диабетом второго типа, рассказала, что в течение 2026 года лишь дважды без проблем получила назначенные ей препараты «Вилдаглиптин» и «Метформин». В остальные месяцы вместо первого препарата ей выдавали аналог, а последние две недели она вообще не могла получить необходимые лекарства в поликлинике № 5. В конце концов женщина решила приобрести препарат самостоятельно. Одна упаковка стоит 750 рублей, а её хватает лишь на две недели.

По словам пациентки, она также видела, как пожилым людям отказывали в оформлении рецептов на инсулин.

Другой житель Челябинска, страдающий диабетом первого типа, заявил, что уже привык к отсутствию льготных препаратов и покупает инсулин за собственные деньги. Однако в последние месяцы ситуация, по его словам, значительно ухудшилась.

В поликлинике пояснили, что заявки на необходимые препараты уже переданы в региональное министерство здравоохранения, а медучреждение ожидает поставки. В ведомстве подтвердили, что «Вилдаглиптин» находится на этапе закупки. После поступления лекарств медики должны связаться с пациентами.

В Челябинской области действует региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которой ежегодно выделяются бюджетные средства на закупку препаратов. В 2026 году на неё предусмотрено 109 млн рублей.

В десятках регионов РФ также наблюдается дефицит препарата для оказания экстренной помощи

Проблемы с обеспечением лекарствами для диабетиков фиксируются и в других частях России. В конце октября стало известно о дефиците глюкагона — препарата, который применяют в случае критического падения уровня сахара в крови, в частности когда человек теряет сознание. По имеющейся информации, перебои с его поставками возникли более чем в 30 регионах РФ.

Среди них — Чувашия, Удмуртия, Бурятия, Башкортостан, Коми, Ивановская, Тверская, Кемеровская, Оренбургская, Омская, Волгоградская и Самарская области, а также Алтайский край и Ненецкий автономный округ.

В некоторых случаях пациентам отказывают даже в выписке рецепта, несмотря на наличие медицинских показаний. Вместо этого в случае резкого ухудшения состояния им советуют вызвать скорую помощь. В отдельных регионах врачи предлагают приобретать препарат самостоятельно, однако найти его в свободной продаже сложно, а стоимость может достигать 14 тыс. рублей.

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