В российском учебнике английского языка для 8 класса от издательства Starlight американские продукты и предметы быта заменили на традиционные российские.

Вместо джинсов, чипсов и Coca-Cola школьникам предлагают тексты о квасе, холодце и валенках.

Изменения внесли не позднее 2023 года. В предыдущих версиях учебника, опубликованных в 2018 и 2020 годах, использовались другие примеры. Об этом пишет издание «Верстка».

При этом структура задания осталась практически неизменной: ученикам нужно прочитать тексты об истории блюда, напитка и предмета одежды, после чего ответить на вопросы.

В материале о квасе авторы отметили, что якобы неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он появился в России. Валенки же описали как популярную обувь, которую до сих пор носят даже в российских городах.

В России из учебника «Литературное чтение» для третьего класса исключили одну из строф стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер». В сокращённом фрагменте поэт обращается к няне с предложением выпить, чтобы избавиться от грусти.

В России заявили о подготовке школьного учебника по истории Украины, который, по замыслу авторов, должен содержать российскую версию исторических событий и рассказывать о так называемой «общей истории» Украины и России.

Напомним, российские школы планируют обеспечить новыми учебниками, посвященными истории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. В этих изданиях историю временно оккупированных территорий должны излагать в соответствии с российской исторической концепцией.

Читай нас в