В России банки будут обязаны передавать в налоговые органы данные о покупках граждан в течение часа

С 2027 года российские банки и Центробанк должны будут передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию об оплате гражданами товаров и услуг не позднее чем через час после совершения операции. Новые требования будут распространяться на карточные платежи, банковские переводы, электронные деньги и расчеты через систему быстрых платежей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поправки к законопроекту об особенностях исполнения бюджета РФ.

Налоговой службе также придется передавать информацию о расчетах между компаниями и индивидуальными предпринимателями, если для этого использовались корпоративные карты или другие электронные средства оплаты. Данные будут поступать с указанием ИНН отправителя и получателя средств.

В настоящее время ФНС получает информацию о покупках граждан преимущественно от продавцов через кассовые аппараты. Нововведение позволит налоговой службе получать сведения непосредственно от банков.

Передача информации будет вводиться поэтапно. Согласно поправкам, с 30 сентября 2027 года требование начнет действовать для системно значимых банков в отношении карточных платежей. С 1 марта 2028 года его распространят на остальные банки и другие виды безналичных расчетов.

Кроме того, с 30 июня 2028 года банки должны начать ежемесячно отчитываться о своих клиентах и платежных терминалах.

Государственная Дума РФ планирует рассмотреть соответствующий законопроект во втором чтении 19 ноября.

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