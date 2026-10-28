В России мужчинам начнут отказывать в предоставлении государственных услуг при отсутствии военного билета

В России отсутствие военного билета у мужчин призывного возраста может стать основанием для отказа в приеме документов на оформление загранпаспорта. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел РФ.

По данным агентства, в материалах МВД указано, что без предъявления военного билета гражданину могут отказать в приеме документов для оформления загранпаспорта. В то же время ТАСС не приводит дополнительных подробностей и не уточняет, идет ли речь об изменении действующего порядка выдачи документов.

Ранее военный билет не был обязательным документом для оформления загранпаспорта. Сведения о мужчинах призывного возраста миграционные подразделения МВД должны были самостоятельно запрашивать в военкоматах.

Согласно предварительным разъяснениям правозащитников, отказ в выдаче загранпаспорта исключительно из-за отсутствия военного билета или непрохождения военной службы можно было обжаловать. Ограничения на выезд касались определенных законом категорий граждан, в частности тех, в отношении кого было принято решение о призыве или кто проходил военную или альтернативную службу.

Выдачу паспортов в России уже задерживают

Ранее россияне, подлежащие воинскому учету, сообщали об отказах в оформлении загранпаспортов из-за ограничений со стороны военкоматов. Также поступали жалобы на задержки выдачи документов на несколько месяцев или приостановку их оформления.

Жители Москвы и других крупных городов России жаловались и на проблемы с подачей заявлений через портал «Госуслуги»: система регулярно сообщала об отсутствии свободного времени для записи. По данным источника, такая ситуация продолжается с весны.

Российский адвокат Максим Гребенюк считает, что власти последовательно развивают систему, при которой обращения граждан за государственными услугами позволяют проверять их статус военного учета.

По его словам, актуальные данные в реестрах упрощают поиск людей для призыва, а при необходимости — и для мобилизации.

Ранее в России блогера приговорили к принудительным работам за критику мобилизации и военкомата.

До этого ISW назвал условие, при котором Путин может объявить новую мобилизацию.

Россияне активнее покупают недвижимость в Таиланде из-за опасений новой мобилизации.

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