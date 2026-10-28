В России хотят разрешить регистрацию автомобилей, похищенных в недружественных странах

Комитет Государственной Думы РФ по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит регистрировать автомобили, объявленные в международный розыск по инициативе полиции «недружественных» стран. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на «Коммерсант».

Заместитель главы МВД России Игорь Зубов объяснил необходимость изменений, в частности, проблемами с регистрацией автомобилей на оккупированных территориях Украины. По его словам, транспортные средства, ранее принадлежавшие украинцам, не удавалось зарегистрировать из-за розыска по линии Интерпола.

В МВД РФ заявляют, что изменения носят временный характер и не будут означать автоматическую регистрацию всех автомобилей, находящихся в международном розыске. По словам Зубова, страны, инициировавшие розыск, смогут предоставить российской стороне документы и доказательства своих претензий на конкретное транспортное средство.

МВД подготовило законопроект в феврале, а в июне правительство передало его в Госдуму. В октябре Верховный суд РФ фактически поддержал такой подход, вставая на сторону жителя Санкт-Петербурга, который приобрел автомобиль, похищенный в Канаде, но не мог зарегистрировать его из-за международного розыска.

После начала полномасштабной войны против Украины и введения западных санкций в Россию начали массово поступать автомобили, похищенные в Европе и Северной Америке. По данным Интерпола, с февраля 2024 года по июль 2026 года организация зарегистрировала 4798 сообщений об автомобилях, похищенных в Канаде и впоследствии обнаруженных в России.

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