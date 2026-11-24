В Государственной Думе России разработали законопроект, предусматривающий ограничение показа иностранных фильмов в кинотеатрах. Инициатива была подготовлена после того, как весной президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее ввести соответствующие ограничения.

Согласно законопроекту, в определенные периоды года кинотеатрам могут запретить демонстрировать иностранные фильмы или обязать выделять им лишь минимальную долю времени по сравнению с российскими фильмами. Такую систему назвали «квотой для национального кино». Общая продолжительность ограничений не будет превышать половины дней в квартале — примерно 45 дней, или до 180 дней в год.

Авторы инициативы предлагают утверждать квоты не позднее чем за 90 дней до начала года при участии российских кинематографических организаций. При этом условия ранее заключенных договоров на прокат иностранных фильмов в период действия ограничений будут признаваться недействительными. Изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии» могут вступить в силу 1 марта 2027 года.

В марте Путин заявлял, что Россия пропускает на свой рынок иностранный контент, который он назвал «тупым и ненужным», и требовал оперативно решить вопрос об ограничении показа зарубежных фильмов.

Еще в марте 2025 года российский президент поручил своему помощнику Владимиру Мединскому поддержать введение квот на иностранные фильмы и защитить внутренний кинорынок от будущего возвращения конкурентов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину голливудские студии прекратили официальный прокат своих фильмов в России. Однако российские кинотеатры продолжили показывать зарубежные новинки по схеме так называемого «предсеансового обслуживания». Зрителям продают билеты на короткометражные или документальные фильмы с прокатным свидетельством, перед началом которых демонстрируются иностранные фильмы.

По официальным данным, в 2025 году такой альтернативный прокат принес российским кинотеатрам 2,8 млрд рублей (ориентировочно $35 млн), что составило 5,59% от общего кассового сбора. В то же время отраслевые эксперты оценивали реальные доходы от таких показов в 5,6 млрд рублей (около $70 млн), поскольку, по их оценкам, примерно половина неофициальных сеансов не попадает в государственную систему учета.