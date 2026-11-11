В России коллекторы начали шантажировать должников откровенными фотографиями и порновидео, созданными с помощью ИИ

В России коллекторы придумали новый способ давления на людей, которые не могут вовремя погасить микрокредиты. Они с помощью искусственного интеллекта генерируют откровенные фотографии и порноролики с изображениями должников, а затем рассылают их родственникам, друзьям и коллегам, требуя вернуть деньги.

По словам пострадавшей Екатерины, проблемы начались после того, как она не смогла вовремя погасить микрозайм в размере 20 тысяч рублей, оформленный в организации «Кэш АП». Девушка утверждает, что деньги ей перечислило не юридическое лицо, а частное лицо, из-за чего она не могла понять, как правильно погасить задолженность.

Примерно через полтора месяца неизвестные начали угрожать Екатерине и требовать возврата средств. Впоследствии к шантажу подключили искусственный интеллект: коллекторы создали фальшивые эротические фотографии девушки и начали рассылать их её знакомым.

Такие изображения получили коллеги Екатерины, а также её пожилая бабушка. По словам пострадавшей, сумма требований постоянно менялась — от 100 до 200 тысяч рублей. При этом менялись и номера банковских карт, на которые требовали переводить деньги.

Однако на этом преследование не прекратилось. Следующей мишенью стала старшая сестра Екатерины. Неизвестные с помощью нейросети создали с ней поддельное порновидео и разослали его коллегам и подругам женщины.

Екатерина считает, что её родственницу выбрали намеренно, чтобы нанести ей ещё больший психологический удар.

После того как девушка рассказала о пережитом в социальных сетях, ей начали писать другие люди. Они заявили, что также сталкивались с подобными методами взыскания долгов.

Таким образом, искусственный интеллект, позволяющий создавать реалистичные изображения и видео людей без их согласия, в данном случае стал инструментом шантажа и психологического давления. Впрочем, все приведённые обстоятельства на данный момент известны со слов пострадавшей, которые цитирует российское издание «База».